Врач предупредил об опасности частой смены часовых поясов

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Британский врач Джонатан Лири рассказал путешественникам об опасности смены часовых поясов, сообщает The Sun.

По словам специалиста, людям, которые часто летают, следует поддерживать высокий уровень магния в организме.

Кроме того, при частых перелетах нарушаются пищеварительные процессы, а также может наступать обезвоживание, пояснил врач.

"Помните, что ваш кишечник – это тоже мышцы, поэтому магний также будет его стимулировать. Он поможет вам успокоиться и подготовиться ко сну независимо от того, в каком часовом поясе вы приземлитесь", – объяснил Лири.

Врач отметил, что магний можно употреблять как в виде продуктов питания (сушеные бобы, цельнозерновые и обезжиренные молочные продукты), так и в виде таблеток.

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