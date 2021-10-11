Врач предупредил об опасности частой смены часовых поясов

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Британский врач Джонатан Лири рассказал путешественникам об опасности смены часовых поясов, сообщает The Sun.
По словам специалиста, людям, которые часто летают, следует поддерживать высокий уровень магния в организме.
Кроме того, при частых перелетах нарушаются пищеварительные процессы, а также может наступать обезвоживание, пояснил врач.
"Помните, что ваш кишечник – это тоже мышцы, поэтому магний также будет его стимулировать. Он поможет вам успокоиться и подготовиться ко сну независимо от того, в каком часовом поясе вы приземлитесь", – объяснил Лири.
Врач отметил, что магний можно употреблять как в виде продуктов питания (сушеные бобы, цельнозерновые и обезжиренные молочные продукты), так и в виде таблеток.
Ранее эксперт рассказала, чем опасен сухой воздух в помещении. По ее словам, как только показатель влажности падает ниже уровня 40%, проявляются нежелательные симптомы. В частности, у людей появляется повышенная усталость глаз из-за снижения выработки слезной жидкости.
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