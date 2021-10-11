Программу по развитию добровольчества запустили более чем в 220 столичных школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более чем в 220 московских школах стартовала обучающая программа по развитию волонтерства "Первый шаг". Об этом говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Участников программы научат создавать добровольческие объединения, они смогут присоединиться к очным и онлайн-мероприятиям организаторов, а также получат методические рекомендации по проведению волонтерских акций.

"В программе "Первый шаг" участвуют более 220 школ, а 20 из них стали базовыми площадками по развитию добровольчества, которые координируют действия школ округа во время совместных мероприятий", – говорится в сообщении.

О том, как создать волонтерский отряд в учебном заведении, сотрудники школ узнают в первом модуле программы. Основные этапы развития объединения они будут отмечать в специальном чек-листе. Кроме того, их научат вести тематические тренинги, мастер-классы, дебаты и другие мероприятия.

На втором модуле руководители волонтерских отрядов узнают, как проводить в школе добровольческие акции. Они получат сценарии интерактивных занятий "Добрые уроки", планы организации деятельности отряда и другое.

Ранее сообщалось, что около 500 жителей столицы захотели стать наставниками для детей, оставшихся без родителей, в проекте "Давай дружить!". За год существования проекта для детей было проведено более 85 мероприятий.