Программу по развитию добровольчества запустили более чем в 220 столичных школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более чем в 220 московских школах стартовала обучающая программа по развитию волонтерства "Первый шаг". Об этом говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Участников программы научат создавать добровольческие объединения, они смогут присоединиться к очным и онлайн-мероприятиям организаторов, а также получат методические рекомендации по проведению волонтерских акций.
"В программе "Первый шаг" участвуют более 220 школ, а 20 из них стали базовыми площадками по развитию добровольчества, которые координируют действия школ округа во время совместных мероприятий", – говорится в сообщении.
О том, как создать волонтерский отряд в учебном заведении, сотрудники школ узнают в первом модуле программы. Основные этапы развития объединения они будут отмечать в специальном чек-листе. Кроме того, их научат вести тематические тренинги, мастер-классы, дебаты и другие мероприятия.
На втором модуле руководители волонтерских отрядов узнают, как проводить в школе добровольческие акции. Они получат сценарии интерактивных занятий "Добрые уроки", планы организации деятельности отряда и другое.
Ранее сообщалось, что около 500 жителей столицы захотели стать наставниками для детей, оставшихся без родителей, в проекте "Давай дружить!". За год существования проекта для детей было проведено более 85 мероприятий.
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