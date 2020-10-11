Облачная с прояснениями погода ждет москвичей в воскресенье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Облачная с прояснениями погода ожидает москвичей в воскресенье, 11 октября. По прогнозам синоптиков, в городе ожидается до 17 градусов тепла.
"Предстоящим днем в столичном регионе при облачной погоде с прояснениями осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 15–17 градусов тепла, по области – до плюс 17 градусов", – говорится на портале "Метеоновости".
Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 751 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха – около 55%.
Специалисты отмечают, что атмосферное давление в воскресенье будет повышенным, что может вызвать дискомфорт у большинства метеозависимых людей. Быть внимательнее к своему здоровью в этот день стоит людям с частыми приступами стенокардии, вегетососудистой дистонией, мигренью, а также гипотоникам и гипертоникам.
Ранее сообщалось, что 13 и 14 октября значение дневных температур может приблизиться к историческому максимуму в Москве. Сообщалось, что в эти дни столбики термометра могут подняться до +21 градуса.
Первый снег в столичном регионе, согласно данным синоптиков, может появиться во второй половине октября. Полноценный снежный покров в Москве и области образуется немного позже.
Синоптики обещают москвичам аномальное тепло на следующей неделе
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