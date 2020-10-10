Аномальное тепло ожидается в Москве на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Аномально теплая погода ожидается в столице на следующей неделе, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".

Синоптики отметили, что в городе на следующей неделе будет преобладать сухая и солнечная погода. По их словам, небольшие ливни пройдут только в субботу. Температура воздуха в эти выходные составит от 15 до 17 градусов тепла, что на восемь градусов выше нормы, заявили в "Фобосе".

"В начале следующей недели теплая аномалия станет еще больше, и столбики термометров прибавят 2-3 градуса к своим показаниям", – рассказали синоптики.

Ранее стало известно, что 13 и 14 октября значение дневных температур может приблизиться к историческому максимуму в Москве. Сообщалось, что в эти дни столбики термометра могут подняться до +21 градуса.

Первый снег в столичном регионе, согласно данным синоптиков, может появиться во второй половине октября. Полноценный снежный покров в Москве и области образуется немного позже.