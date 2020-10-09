Теплая погода ожидается в Москве в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В предстоящие выходные в столице ожидается до 17 градусов тепла, сообщили в центре погоды "Фобос".
"Кратковременные дожди могут пройти в субботу, но воскресенье будет без осадков. Ночью столбики термометров в городе опустятся до 8–10 градусов, а в области – до 6–11 градусов. Днем в Подмосковье – температура на уровне 15–17 градусов. Южный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду", – рассказали синоптики.
Специалисты отмечают, что бабье лето в столице продолжается, так как установившаяся в городе температура на 5–7 градусов выше средних многолетних значений.
Ранее сообщалось, что в пятницу в Москве установится облачная погода с прояснениями и пройдет небольшой дождь. Ветер будет южным со скоростью 5–10 метров в секунду.
Также синоптики пообещали москвичам золотую осень на следующей неделе. В столице и области установится безоблачная и маловетреная погода, дневная температура воздуха поднимется до 15–20 градусов тепла.
"Утро": переменная облачность и до 13 градусов тепла ожидаются в Москве 9 октября
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