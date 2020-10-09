Пасмурная погода установится в Москве в пятницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В пятницу в столице ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой дождь, местами умеренный, сообщили в Гидрометцентре России.

Днем в Москве столбики термометров поднимутся до 13–15 градусов, а ночью опустятся до 8. В области воздух прогреется до 17 градусов, ночью температура установится на уровне 5 градусов.

Ветер будет южным со скоростью 5–10 метров в секунду. До 13:00 в столице и Подмосковье будет действовать желтый уровень погодной опасности. Атмосферное давление в регионе составит 755 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики пообещали москвичам золотую осень на следующей неделе. В столице и области установится безоблачная и маловетреная погода, дневная температура воздуха поднимется до 15–20 градусов тепла.

Метеорологи подчеркивали, что среднесуточные показатели продолжат опережать многолетние значения на четыре-восемь пунктов.