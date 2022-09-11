Диджей Грув назвал отличительные качества москвичей

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Известный российский диджей Грув (Евгений Рудин) назвал отличительные качества москвичей от жителей других городов, сообщает "Москвич Mag".

По его мнению, это открытость и незакомплексованность. Он добавил, что у москвичей, как и у жителей других крупных мегаполисов, слишком ускорен ритм жизни. Горожане сделали из этого особенность Москвы.

Он пояснил, что благодаря такому ритму жизни они сами создали работающий в круглосуточном режиме всю неделю сервис. По словам Грува, такого нет во многих европейских городах, где чаще всего по выходным работают только заведения общепита.

Ранее психолог Михаил Лебедев рассказал, что к развитию тревожных расстройств может привести рутинный образ жизни. По его словам, однообразие заставляет психику включать дополнительные ресурсы и искать в усвоенной человеком информации тревожные моменты и поводы для беспокойства.

