Россиян призвали не врать во время визита к стоматологу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

При посещении стоматологии не стоит врать врачу, поскольку это может осложнить верную постановку диагноза и снизить эффективность лечения. Об этом в "Ленте.ру" заявил врач-стоматолог Капил Кхурана.

Он объяснил, что во время визита пациенты могут соврать или что-то недосказать из-за чувства стыда или страха осуждения. Еще одна причина – недоверие врачу.

"Эта нечестность может затруднить врачам постановку точных диагнозов и подвергнуть пациента риску назначения лекарств, которые могут иметь побочные эффекты", – предупредил специалист.

По его словам, хороший стоматолог сразу распознает лож после осмотра полости рта, однако может попасться не самый лучший специалист, тогда есть вероятность, что подходящее лечение подобрано не будет.

Как отмечает Кхурана, не стоит врать врачу об объеме и частоте употребления алкоголя, о несоблюдении рекомендаций по уходу за полостью рта. Все это может стать причиной ложного диагноза и, соответственно, неправильного лечения, подытожил он.

Ранее стоматолог Николай Ожерельев рассказал, что постоянный сон на животе или на боку может стать причиной деформации прикуса и формы лица. Дело в том, что такой сон приводит к постоянному давлению на одну сторону лица и со временем это приводит к изменению положения зубов.

