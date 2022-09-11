Эксперт рассказал о влиянии сна на боку на прикус и форму лица

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Постоянный сон на животе или на боку может стать причиной деформации прикуса и формы лица, предупредил врач медицинского стоматологического центра "Куркино" Николай Ожерельев.
"Привычка спать на животе или на боку с открытым ртом приводит к постоянному давлению на одну сторону лица. При этом челюсти отклоняются от своего нейтрального положения, а зубы и вся жевательная система травмируются. Со временем такое давление может вызвать изменение положения зубов и, как следствие, формы лица. Также не стоит подкладывать под лицо руку. Так как это приводит к неравномерной нагрузке на зубы и деформации прикуса", – сообщил он в беседе с Ura.ru.
Также на положение зубов может оказать влияние и сон без подушки, так как она обеспечивает положение шея параллельно матрасу.
Эксперт добавил, что зубы в состоянии покоя не должны соприкасаться или быть плотно сжатыми. При расслабленном положении челюстей кончик языка располагается за верхними передними зубами и немного касается неба.
По словам Ожерельева, после удаления зуба мудрости не следует спать на спине.
"Такая поза может спровоцировать возникновение отека. В первые несколько ночей после удаления зуба нужно спать на боку на высокой подушке, чтобы голова была приподнята", – пояснил он.
Ранее доктор превентивной и антивозрастной медицины, основатель собственной клиники Наталья Зубарева сообщила, что зубные пасты с триклозаном, хлоргексидином, метронидазолом и флюоридом могут быть опасны для зубов и полости рта.
По ее словам, вещество образует канцерогены. Хлоргексидин и метронидазол обладают антибактериальными свойствами, однако пасты с таким составом не подходят для ежедневного использования.
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