Москвичам пообещали потепление на следующей неделе

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В Москве на следующей неделе ожидается небольшое потепление, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с RT.

По его словам, антициклон будет постепенно отходить на восток, что поспособствует тому, что ветер поменяет свое направление.

"Он будет не северо-западный, а восточный и юго-восточный", – рассказал синоптик.

Вильфанд пояснил, что появится облачность, благодаря чему снизится амплитуда дневных и ночных температур. По его словам, минимальная температура ночью будет от 5 до 7 градусов.

"В понедельник днем – 14...16 градусов. В понедельник и во вторник местами небольшой дождь. В среду – 12...14, а с четверга будет 15...20 градусов", – поделился Вильфанд.

Синоптик добавил, что до конца недели установится теплая, но дождливая погода.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, когда бабье лето придет в европейскую часть РФ. Он заявил, что это произойдет к началу третьей декады сентября.

При этом синоптик предупредил, что перед бабьим летом жителей ждет похолодание. В частности, в первую декаду сентября температура воздуха будет ниже климатической нормы минимум на два градуса.

