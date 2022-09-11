Диетолог рассказала о пользе сгущенного молока

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Сгущенное молоко может быть полезным в небольших количествах, если оно изготовлено по ГОСТу. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Хорошая сгущенка содержит всего четыре ингредиента: непосредственно молоко, воду, сахар и молочный сахар. В ситуациях сильного стресса, ослабленности организма она может помочь восстановить силы, объяснила специалист.

"Конечно не нужно съедать банку разом, но когда нет сил, когда человек очень устал, а ему крайне необходимо быть бодрым, ложка сгущенки даст эту энергию", – отметила Соломатина.

По ее словам, сгущенное молоко – лишь лакомство, а не полноценная пища. Тем не менее, выбирая между различными конфетами, тортами и сладкими газировками, предпочтение все же лучше отдать ей.

Кроме того, диетолог рекомендовала есть сгущенку после обеда. Благодаря этому организм успеет сжечь калории, а если перед этим съесть овощи, то они смягчат выброс глюкозы.

Ранее Соломатина рассказала, как повысить пользу орехов. Для этого их нужно тщательно пережевывать либо замачивать и мелко измельчать перед употреблением. То же касается сухофруктов и грибов.

