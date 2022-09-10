Диетолог назвала продукты, резко снижающие иммунитет

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Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила о важности правильного питания при снижении иммунитета. Об этом пишет "Газета.ру".

Эксперт объяснила, что иммунитет быстро слабеет при резкой смене погоды, поэтому в этот период особенно важно следить за своим питанием. Специалист предупредила, что чрезмерное употребление сахара приводит к повышению уровня глюкозы и разрушению клеточных мембран, что увеличивает риск развития воспалительных процессов. Поэтому следует воздержаться от употребления газировок.

"Это может проявляться не сразу, человек начинает больше болеть вирусными инфекциями, потом появляются хронические заболевания. Подобные изменения на уровне клеток в конечном итоге могут привести к развитию онкологических заболеваний", – рассказала врач

Соломатина также напомнила о вреде жаренного. По ее словам, в такой пище много канцерогенов. Кроме того, следует воздержаться и от употребления слишком соленых продуктов: маринованные овощи. Диетолог подчеркнула, что они провоцируют отеки, вызывают задержку жидкости.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что продукты с антиоксидантами, такие как черника, голубика, брокколи, позволяют снизить риск возникновения онкологические заболеваний. Она добавила, что такие продукты оказывают общеукрепляющее действие на человеческий организм. В качестве профилактики заболевания следует употреблять продукты с витамином A – печень, яичный желток.