Россиянам рассказали о негативных последствиях отказа от соли

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При полном исключении соли из постоянного рациона у человека может возникнуть ряд заболеваний, считают диетолог Мария Герасимова и врач-дерматолог Светлана Барагунова. Они утверждают, что отказ приведет к слабости организма и судорогам.

По словам Герасимовой, тело человека нуждается в пищевой и поваренной соли. Добавлять ее следует для поддержания жизнедеятельности организма, подчеркнула она.

"Хлор из соли необходим для выработки соляной кислоты – основного компонента желудочного сока, а натрий участвует в передаче нервных импульсов и сокращении мышечных волокон", – поделилась Герасимова в беседе с "Лентой.ру".

Специалист предупредила, что людям, не имеющих проблем со здоровьем, нужно добавлять в пищу не более пяти граммов соли в сутки. В некоторых случаях врач может назначить пациенту специальную диету. Кроме того, медики не советуют давать детям до года подсоленную пищу.

Врач-дерматолог Барагунова отметила, что при излишнем употреблении соли в организме могут возникнуть отеки, из-за которых на лице появляются брыли, мешки под глазами и носогубные складки. При снижении добавления подобного пищевого продукта, по мнению эксперта, человек станет выглядеть моложе. Но Барагунова подчеркнула, что исключать соль из рациона категорически нельзя.

"Натрий, являющийся компонентом поваренной соли, входит в состав всех жидкостей организма – в плазму крови, внеклеточную жидкость, лимфу. Он регулирует водный и кислотно-щелочной баланс в организме, отвечает за передачу нейронных импульсов и сокращение мышц", – заключила Барагунова.

Ранее эксперты сообщили, что пожилым людям нельзя резко отказываться от соли. По словам специалистов, исключение ее из рациона может привести к падению уровня натрия в крови. Кроме того, отказ от соли, вероятно, повлечет к госпитализации, потере сознания и даже смерти.