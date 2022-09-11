Блогер рассказала о различиях мужчин в Москве и в провинции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мужчины из провинции интереснее москвичей, они лучше устраивают свидания, считает блогер Мария Арзамасова.

"Многие женщины рассуждают так: "В Москве еще можно найти нормального мужчину, а вот в провинции их вообще нет". Мы с командой решили поехать по разным городам и проверить это. Скажу честно, самые лучшие свидания у меня были далеко не в Москве", – рассказала она в беседе с "Мослентой".

По словам Арзамасовой, все зависит от самого человека, а не от места проживания. Вне зависимости от того, где человек находится, он обязательно найдет свое.

Ранее участницы музыкального дуэта "Сестры Зайцевы" Татьяна и Елена Зайцевы рассказали, что отличительной чертой москвичей является их постоянная спешка.

По их словам, такой образ жизни жителей столицы сохраняется на протяжении многих лет.

