Блогер рассказала о различиях мужчин в Москве и в провинции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Мужчины из провинции интереснее москвичей, они лучше устраивают свидания, считает блогер Мария Арзамасова.
"Многие женщины рассуждают так: "В Москве еще можно найти нормального мужчину, а вот в провинции их вообще нет". Мы с командой решили поехать по разным городам и проверить это. Скажу честно, самые лучшие свидания у меня были далеко не в Москве", – рассказала она в беседе с "Мослентой".
По словам Арзамасовой, все зависит от самого человека, а не от места проживания. Вне зависимости от того, где человек находится, он обязательно найдет свое.
Ранее участницы музыкального дуэта "Сестры Зайцевы" Татьяна и Елена Зайцевы рассказали, что отличительной чертой москвичей является их постоянная спешка.
По их словам, такой образ жизни жителей столицы сохраняется на протяжении многих лет.
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