Шеф-повар из Италии рассказал о превосходстве Москвы над остальными мегаполисами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве магазины, офисы, банки работают круглосуточно, в то время как в других мировых мегаполисах в выходные и по ночам все закрыто, рассказал известный итальянский шеф-повар Мирко Дзаго.

"Все всегда работает 24 часа 7 дней в неделю – по выходным, по ночам. В Италии рестораны, офисы, банки, магазины закрыты. Это не очень удобно, когда нужно срочно что-то достать", – сообщил он в интервью интернет-изданию "Москвич Mag".

Дзаго отметил, что во время своего первого визита в Москву он подумал, что столица РФ является чем-то средним между Нью-Йорком, Стамбулом и Неаполем, так как в городе такие же высокие дома, как в Нью-Йорке, а рядом с ними разрушенные здания, как в Стамбуле. При этом трафик на дорогах столицы можно сопоставить с Неаполем.

Ранее шеф-повар ресторана со звездой Michelin White Rabbit Владимир Мухин назвал идеальное для проживания место в Москве. Он отметил, что живет с семьей в историческом районе неподалеку от музея-заповедника "Коломенское". Сам по себе музей-заповедник Мухин похвалил за наличие благоустроенной зоны для прогулок, а своим любимым местом назвал яблоневый сад.