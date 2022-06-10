Светлана Дружинина назвала главное отличие москвичей от жителей других городов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Главное отличие москвичей от жителей других городов в том, что они самые большие оптимисты и целенаправленные люди, считает актриса, сценарист и режиссер Светлана Дружинина.

"Мне с ними легко найти общий язык. Может быть, потому что мы в одном месте родились. Очень быстро говорим, быстро действуем, быстро принимаем решения", – сказала она в беседе с "Москвич Mag".

По словам Дружининой, в мегаполисах нужно уметь выживать, поскольку жизнь в них протекает более интенсивно, чем на окраинах. Она также рассказала, что в настоящее время проживает в районе станции метро "Аэропорт".

Ранее шеф-повар ресторана со звездой Michelin White Rabbit Владимир Мухин назвал идеальное для проживания место в Москве. Он отметил, что живет с семьей в историческом районе неподалеку от музея-заповедника "Коломенское". Сам по себе музей-заповедник Мухин похвалил за наличие благоустроенной зоны для прогулок, а своим любимым местом назвал яблоневый сад.

