Известный повар рассказал, какое место в Москве считает заколдованным

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Известный шеф-повар, бренд-шеф White Rabbit Family Владимир Мухин в интервью интернет-журналу "Москвич Mag" рассказал о заколдованных местах в Москве. По его словам, там он часто встречает неординарных людей.

Одним из таких мест он назвал Нескучный сад в Парке Горького. Мухин отметил, что там будто находятся временные петли, которые притягивают необычных людей. Со многими из тех, кого он там встретил, у него сложилась дружба на многие годы.

Он также перечислил некоторые другие любимые места в столице. В их числе – набережные в районе спорткомплекса "Лужники" и рядом с Новой Третьяковкой. Кроме того, шеф-повар рассказал, что любит гулять по рынкам: там, по его словам, можно часами общаться с людьми на самые разные темы от приготовления блюд до политики.

Ранее Мухин назвал идеальное для проживания в Москве место. Таковым он назвал исторический район неподалеку от музея-заповедника "Коломенское", в котором живет сам. В числе положительных качеств этого места – то, что оно расположено недалеко от центра города, рядом есть набережная и парк.

