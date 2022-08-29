Названо главное отличие москвичей от жителей других городов

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Отличительной чертой москвичей от жителей других городов является их постоянная спешка, считают участницы музыкального дуэта "Сестры Зайцевы" Татьяна и Елена Зайцевы.

"Жители Москвы – это люди, которые всегда куда-то спешат, у которых никогда нет времени, настолько они заняты хорошим делом (естественно). А жители других городов – более спокойный народ, приветливый, потому что у них много времени, чтобы с тобой поговорить, объяснить что-то", – сообщила участница дуэта Татьяна в интервью "Москвич Mag".

По их словам, такой образ жизни жителей столицы сохраняется на протяжении многих лет.

Ранее актриса, сценарист и режиссер Светлана Дружинина заявила, что главное отличие москвичей от жителей других городов заключается в том, что они самые большие оптимисты и целенаправленные люди. По ее словам, в мегаполисах нужно уметь выживать, поскольку жизнь в них протекает более интенсивно, чем на окраинах.