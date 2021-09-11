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Власти Балашихи помогли захоронить женщину, гроб с которой привезли к администрации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Уточняется, что инцидент связан с организацией погребения на Фенинском кладбище на месте родственного захоронения рядом с ранее умершими близкими родственниками.

Женщина, которая пыталась организовать похороны, не получила необходимые документы, а ответственным за место захоронения является другой человек.

"Женщина просто не знала, куда обратиться, не получила разрешение на захоронение. И, видимо, в стрессовой ситуации решила, что самым верным решением будет приехать к администрации вместе с гробом. Ее успокоили, помогли. И уже сегодня тело было захоронено на Фенинском кладбище, там, где она хотела", – сообщили в администрации.

Ранее производители похоронной продукции сообщили о подорожании своих изделий.

По словам главы похоронных домов "Журавли" Ильи Болтунова, производители гробов сообщили ритуальным агентствам о повышении цен на 30-60%. Еще в июле закупочная стоимость стандартного деревянного гроба не превышала 7 тысяч рублей, то в августе она установилась на уровне 9,2 тысячи рублей. Деревянные кресты выросли в цене на 10-20%. Болтунов отметил, что такой рост отмечается впервые за десять лет.