Производители сообщили о росте цен на похоронную атрибутику

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Производители похоронной продукции сообщили о подорожании своих изделий. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

По словам главы похоронных домов "Журавли" Ильи Болтунова, производители гробов сообщили ритуальным агентствам о повышении цен на 30-60%. Еще в июле закупочная стоимость стандартного деревянного гроба не превышала 7 тысяч рублей, то в августе она установилась на уровне 9,2 тысячи рублей. Деревянные кресты выросли в цене на 10-20%. Болтунов отметил, что такой рост отмечается впервые за десять лет.

Подмосковный производитель похоронной продукции "Фаворит" в свою очередь сообщил об увеличении стоимости гробов на 30%. По его словам, из-за предстоящего запрета на экспорт стоимость необработанной древесины выросла вдвое.

Кроме того, выросли в цене металлические ограды, кресты и памятники. По словам Болтунова, цена на металл для оград выросла с 40-45 тысяч рублей до 110 тысяч рублей за тонну с начала года.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще экономить на погребальных услугах.

В частности, в первом полугодии смертность в стране увеличилась на 16%, притом как выручка ритуальных агентств выросла лишь на 9%. За этот же период прошлого года россияне потратили на ритуальные услуги 34 миллиарда рублей, а в первом полугодии 2021 года – 36,9 миллиарда.