Арестантов из башни "Бутырки" вернули в камеры

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Все заключенные следственного изолятора "Бутырка", которые содержались в нежилых башнях, переведены в другие камеры.

"Руководство СИЗО мне сообщило, что заключенные переведены из башни и сейчас содержатся в обычных камерах", – сообщил "Интерфаксу" секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.

Накануне общественники нашли арестантов в одном из закрытых помещений следственного изолятора "Бутырка". На территории СИЗО есть четыре башни, в одной из которых, в частности, был заключен предводитель Крестьянской войны 1773-1775 годов Емельян Пугачев. Сейчас в той башне находится музей. Остальные три были закрыты несколько лет назад и использовались как служебные помещения или склады.

В ОНК заявили о недопустимости содержания заключенных в подобных помещениях. В таких камерах площадью около четырех квадратных метров имеются напольные унитазы без сидения, из сломанных смесителей постоянно льется вода.

Во ФСИН признали использование одной из башен, объяснив это тем, что число содержащихся в изоляторе граждан превышает фактический лимит наполнения учреждения.

В декабре прошлого года появилась информация, что СИЗО "Бутырка" и "Пресня" планируют закрыть. Новый СИЗО, рассчитанный на пять тысяч мест, построят либо на Дмитровском шоссе, либо в ТиНАО. А в Мосгордуме предлагают обустроить Бутырку по образцу бывшей тюрьмы на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге.

Не исключено, что здание выкупят частные лица. "Бутырка" считается самой крупной и одной из старейших тюрем России. Здание, которому больше 200 лет, входит в список охраняемых государством памятников истории и архитектуры.

