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16:32

"Бутырку" предложили сделать центром досуга

город строительство

16:32

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Фото: Агентство Москва/Ведяшкин Сергей

В здании следственного изолятора "Бутырка" предложили разместить досуговый центр. С такой инициативой выступил глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, сообщает Агентство "Москва".

По словам Герасимова, досуговый центр можно было бы создать по аналогии с культурным пространством "Бутылка" на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге.

"Это тоже была тюрьма, они потрясающе сделали современный дом для посещения. Там и ярмарки, и кафе, и историческая часть – каждый может посетить ту или иную камеру", – пояснил депутат.

Он опроверг слухи о возможном уничтожении зданий Бутырской тюрьмы и строительстве на их месте новых построек. Герасимов отметил, что после преобразования "Бутырка" должна стать интересным и посещаемым местом.

Ранее глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров заявил, что на месте СИЗО "Бутырка" и "Пресня" могут появиться промышленные кластеры.

СИЗО "Бутырка" и "Пресня" планируют закрыть в скором времени. Новый СИЗО, рассчитанный на пять тысяч мест, построят либо на Дмитровском шоссе, либо в ТиНАО.

город строительство

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