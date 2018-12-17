На месте СИЗО "Бутырка" может появиться промышленный кластер

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

На месте СИЗО "Бутырка" и "Пресня" могут появиться промышленные кластеры. Об этом порталу Москва 24 рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

"Мы бы хотели на территории Бутырской тюрьмы и Пресненского изолятора создать промышленный кластер. Однако конкретного решения, что появится на землях под "Бутыркой", еще не принято", – пояснил собеседник портала Москва 24.

Ранее замдиректора ФСИН России Валерий Максименко рассказал, что планируется закрыть СИЗО "Бутырка" и "Пресня". Новый СИЗО, рассчитанный на 5 тысяч мест, в кратчайшие сроки построят либо на Дмитровском шоссе, либо в ТиНАО.

Бутырский следственный изолятор считается самой крупной тюрьмой российской столицы. "Бутырка" известна также как одна из старейших тюрем России.

СИЗО №2 находится на Новослободской улице. Само здание тюрьмы, которому больше 200 лет, числится в списке охраняемых государством памятников истории и архитектуры.