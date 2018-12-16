Легендарный изолятор "Бутырка" закроют в Москве

Жители домов, соседствующих с СИЗО "Бутырка", написали жалобы в разные инстанции. В итоге легендарный следственный изолятор решили закрыть, сообщает "Российская газета".
По словам замдиректора ФСИН России Валерия Максименко, новый СИЗО, рассчитанный на пять тысяч мест, в кратчайшие сроки построят либо на Дмитровском шоссе, либо в Новой Москве.
Он подчеркнул, что аналогичное решение принято и в отношении СИЗО № 3 "Пресня". "С "Матросской тишиной" взяли паузу", – пояснил Максименко.
Издание отмечает, что разговоры про закрытие "Бутырки" велись давно. Прежде предполагалось, что тюремный замок в Тверском районе Москвы выкупят частные лица, которые взамен построят новый следственный изолятор.
Бутырский следственный изолятор считается самой крупной тюрьмой российской столицы. "Бутырка" известна также как одна из старейших тюрем России. СИЗО №2 находится на Новослободской улице. Само здание тюрьмы, которому больше 200 лет, числится в списке охраняемых государством памятников истории и архитектуры.
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