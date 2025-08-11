До 20 градусов тепла, дождь и гроза ожидаются в столице 11 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Москве в понедельник, 11 августа, составит от 18 до 20 градусов тепла, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачность, небольшой дождь, местами сильный. В отдельных районах города возможна гроза. В Подмосковье воздух прогреется от 16 до 21 градуса, по области тоже возможны осадки.

На территории Подмосковья будет дуть западный, северо-западный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. При грозе порывы ветра могут усилиться до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба.

Ранее из-за грозы и сильных дождей, которые ожидаются в период с 09:00 до 21:00 11 августа, в Подмосковье был объявлен желтый уровень погодной опасности. Он свидетельствует о возможных неблагоприятных погодных условиях по области.

Также о сильном дожде с грозой в понедельник, 11 августа, москвичей предупредили в ГУ МЧС России по Москве. В связи с неблагоприятными погодными условиями жителей и гостей столицы попросили парковать автомобили в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не оставлять детей без присмотра.