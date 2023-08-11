Москвичей предупредили о грозе 12 августа

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за грозы, сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение будет действовать с 12:00 12 августа до полуночи 13 августа.

В Подмосковье также объявлено предупреждение – до полуночи воскресенья из-за грозы и до 22:00 субботы из-за риска пожаров.

Ранее сообщалось, что уже 17 августа температура воздуха в Москве достигнет 30–33 градусов. Показатель окажется выше климатической нормы на 10 градусов. Кроме того, для 17 августа температурное значение в 33,5 градуса станет рекордным с 1954 года.

Жаркая погода продержится в городе недолго и отступит к следующим выходным.

До этого о жаркой погоде в Москве во второй половине августа сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Температура воздуха в ночные часы на следующей неделе зафиксируется на отметке в 16 градусов. В Московской области дневные температуры будут достигать 30 градусов.



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