Более 25 тысяч случаев заболевания COVID-19 выявили в РФ впервые с 25 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
За последние сутки в России выявили 25 815 новых случаев заражения коронавирусом впервые с 25 марта. Всего с начала пандемии в РФ выявлено 18 796 472 случая заражения, сообщает Оперштаб по ситуации с COVID-19.
Число госпитализированных составило 2 525 человек. 52 пациента с диагностированной пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19 скончались.
За последние 24 часа после лечения от коронавируса выздоровел 14 221 пациент. Всего COVID-19 в стране перенес 18 089 941 человек.
Ранее сообщалось, что в России подтверждено шесть случаев штамма коронавируса "Дельтакрон". Речь идет о гибриде "Дельты" и "Омикрона". Пять из них зафиксированы в Санкт-Петербурге и один – в Москве.
Отмечается, что все пациенты с "Дельтакроном" в России перенесли болезнь в легкой форме, госпитализация никому не потребовалась.
Заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла на 60%
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