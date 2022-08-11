Эксперт допустила приход "гонконгского гриппа" в Россию осенью

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Известный как "гонконгский грипп" штамм A (H3N2) может распространиться в России в осеннее время года, заявила замдиректора по научной работе НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дарья Даниленко.
"Более того, сам сезон в Австралии был очень интенсивным, показатели заболеваемости гриппом были наивысшие за последние пять эпидемических сезонов. Поэтому можно предполагать, что и в Северном полушарии грипп A (H3N2) займет лидирующую позицию в структуре циркулирующих вирусов", – рассказала она Агентству "Москва".
Однако, по словам эксперта, невозможно дать точный прогноз. При этом она не исключила распространение штаммов гриппа В в РФ.
Даниленко подчеркнула, что для ежегодно прививающихся от гриппа опасность не изменится, так как современные вакцины демонстрируют высокую эффективность от тяжелого течения болезни.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что меры по профилактике COVID-19 могут снизить риски заражения другими респираторными заболеваниями, в частности, гриппом.
В ведомстве отметили, что с приходом в Россию новых подвариантов "Омикрон"-штамма риски заражения коронавирусом в летний период увеличиваются. В связи с этим россиянам посоветовали не забывать о простых мерах предосторожности. В частности, мыть руки и проветривать помещения.
Телезрителям рассказали, чем опасен гонконгский грипп
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