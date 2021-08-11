Москвичей проконсультируют по вопросу качества детских товаров

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Москвичи могут получить консультации от специалистов Роспотребнадзора по вопросу качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей.

По телефону общественной приемной ведомства 8 (495) 785-37-41 можно задать вопросы о защите прав потребителей, а по санитарно-эпидемиологической теме можно узнать по телефонам 8(495) 687-40-57 и 8(495) 687-63-60. Звонки принимаются в рабочие дни с 9:00 до 18:00 и до 16:45 в пятницу.

В отделе консультационных услуг для потребителей ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" предоставит консультацию по качеству и безопасности детских товаров по телефонам 8-495-687-39-61, 8-495-687-26-31. Обратиться туда можно также в рабочие дни с 09:00 до 17:30.

Составить проекты претензий, исковые заявления, жалобы и обращения на некачественную детскую продукцию помогут в общественной приемной управления Роспотребнадзора по Москве (8-495-785-37-41) или в отделе консультационных услуг для потребителей центра гигиены и эпидемиологии в городе Москве (8-495-687-39-61).

Также по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 можно получить круглосуточную консультацию.

Ранее стало известно, что дешевые китайские игрушки, продаваемые на зарубежных сайтах, могут пропасть из оборота в РФ.

В рамках эксперимента, который предлагает ввести Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) с июля 2021 года до конца 2022 года, все игрушки, доступные на иностранных онлайн-площадках и поступающие в союз, должны будут иметь документы, подтверждающие их безопасность.