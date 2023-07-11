Глава ЛДПР предложил разрешить кандидатам на выборах заниматься благотворительностью

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил разрешить кандидатам на выборах заниматься благотворительностью во время предвыборной кампании. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Сегодня каждый здравомыслящий человек, политик, патриот помогает СВО. <...> ЛДПР предлагает отменить запрет на благотворительную деятельность в период избирательной кампании кандидатам, избирательным объединениям, а также их доверенным лицам и уполномоченным представителям", – написал Слуцкий.

Депутат отметил, что на данный момент члены ЛДПР помогают швейбатам в 180 городах, отправляют тонны гуманитарного груза в зону СВО. Однако с началом предвыборной кампании эту деятельность придется прекратить, поделился Слуцкий.

Он назвал такие обстоятельства "преступными" и предложил разрешить продолжать благотворительную деятельность кандидатам, которые начали ею заниматься минимум за полгода до избирательной кампании.

"Есть только одна партия – партия Победы. А тем, кто этого еще не понял, нужно переосмыслить свои взгляды", – резюмировал Слуцкий.

Ранее Слуцкий предложил присвоить военкорам в зоне СВО статус ветерана боевых действий. Как уточнил парламентарий, ЛДПР уже разработала соответствующую программу поддержки.

Кроме того, следует отдельно проработать вопрос о статусе блогеров, которые информируют о ситуации в зоне спецоперации наравне с военкорами, добавил глава ЛДПР.

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