Врач назвала вредные привычки, которые усугубляют атеросклероз

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Курение, употребление вредной пищи и отказ от приема поддерживающих лекарств может усугубить развитие атеросклероза. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

"Первая привычка, которая будет ухудшать проявление атеросклероза, – неправильное питание. Это красное мясо, продукты с большим содержанием жира, преобладание легкоусвояемых углеводов", – отметила эксперт.

По ее словам, если есть проблемы с сосудами, липидным составом крови, лучше перейти на средиземноморскую диету. В рационе должны преобладать овощи, морепродукты, зелень и минимум животных жиров.





Татьяна Романенко врач-терапевт Другая вредная привычка – это курение. Сам по себе никотин может вызывать спазм сосудов, воспаление и также ухудшать проявление атеросклероза.

Кроме того, человек может усугубить ситуацию, если не будет выполнять рекомендации лечащего врача. "Отказ от приема статинов (понижающих уровень холестерина в крови лекарств. – Прим. ред.), нескорректированное артериальное давление, повышенный уровень глюкозы – все это тоже приводит к прогрессированию атеросклероза", – заключила Романенко.

Ранее был назван витамин, способный помочь в профилактике атеросклероза. Исследование, посвященное этой теме, более 20 лет проводили ученые из Университета Эдит Коуэн в США. Они пришли к выводу, что витамин K может снизить риск развития атеросклероза.

