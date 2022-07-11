В Госдуме оценили предложение о введении QR-кодов для всех прививок

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов назвал полезной инициативу о введении QR-кодов для подтверждения всех прививок.

"QR-код как пропуск, я думаю, вопрос уже исчерпан и про него надо забыть. А вот QR-код как навигация, получал ли человек ту или иную вакцину, я думаю, что вполне реально, хорошо", – отметил он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Политик подчеркнул, что речи о возможности посещать определенные места только при наличии такого кода не идет.

Ранее заместитель министра здравоохранения Павел Пугачев заявил, что в России даже на фоне снижения заболеваемости коронавирусом бессмысленно полностью отказываться от использования QR-кодов. Данная система может быть распространена на все прививки, которые делают в стране.

Политик подчеркнул, что во время пандемии необходимо было знать динамику распространения коронавируса по стране, сколько и где нужно развернуть дополнительных мощностей в стационарах, оснастить дополнительные реанимации и так далее.

По его словам, в сжатые сроки был создан единый информационный ресурс, являющийся ключевым источником данных по гражданам, которые заболели или вакцинировались.

