В РСТ не исключили новых случаев банкротства туркомпаний

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Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько не исключил, что в будущем может произойти банкротство какой-либо из туркомпаний, сообщает ИА "НСН".

По его словам, никто не застрахован от большого количества нерыночных рисков, и прежде всего от стихийных бедствий.

"Но хочу отметить, что наших туристов, застрявших после краха туркомпаний, мы вывозили, не используя ни копейки государственных денег", – заявил Шпилько.

Он задался вопросом, какая еще отрасль может похвалиться этим.

Ранее сообщалось, что российские курорты Черноморского побережья лидируют в списке бюджетных мест для отдыха в период с августа по октябрь. Вторую строчку заняла Болгария, а третью – Турция.