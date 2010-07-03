Предварительный список потенциально опасных пород собак могут расширить

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Предварительный перечень потенциально опасных пород собак могут расширить почти втрое, заявил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

"Сейчас профильными ведомствами обсуждается возвращение к списку, который есть в модельном законе. Всего в законе порядка 40 пород, из них предлагают включить в список потенциально опасных пород 35", – цитирует его Агентство "Москва".

В 2018 году в России приняли закон "Об ответственном обращении с животными". Их запретили выгуливать без намордника и поводка независимо от места. Исключением стали случаи, когда собака выгуливается на огороженной территории владельца.

В марте 2019 года МВД составило список пород с "генетически детерминированными качествами агрессии и силы", которые используются для травли и могут быть опасны для человека.

Кинологи раскритиковали инициативу. По их мнению, перечень не имеет научной основы. Президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский подчеркнул, что собака становится опасной для человека из-за плохого воспитания.

В мае список значительно сократили. Вместо порядка 70 пунктов там осталось 13. Это породы акбаш, американский бандог, амбульдог, бразильский бульдог, булли кутта, алапахский чистокровный бульдог (отто), бэндог, волко-собачьи гибриды. В перечень вошли гуль донги, питбульмастифы и "северокавказские собаки". Отдельно выделили волкособов.