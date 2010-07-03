В четверг москвичей ожидает дождь с грозой

Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве сегодня будет облачно, пройдет дождь с грозой. Воздух максимально прогреется до 22 градусов. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"Предстоящим днем высотный малоподвижный циклон сохранит свое влияние в столичном регионе. Ожидается облачная погода с дождем, возможна гроза. Максимальная температура воздуха в Москве будет колебаться от 17 до 19 градусов, по области – от 17 до 22 градусов", – рассказали в сообщении.

Будет дуть умеренный ветер максимальными порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба.

Синоптики отмечают, что причиной ухудшения общего самочувствия по-прежнему остается неустойчивое атмосферное давление. В первую очередь, это касается лиц, страдающих частыми приступами мигрени.

Днем ранее водителей призвали быть внимательнее из-за грозы и порекомендовали не парковать автомобили под деревьями и рекламными щитами.