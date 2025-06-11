До 24 градусов тепла ожидается в Москве 11 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

От 22 до 24 градусов тепла прогнозируется в Москве в среду, 11 июня, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается переменная облачность и небольшой дождь. В Подмосковье – от 18 до 23 градусов тепла, местами тоже ожидаются небольшие осадки.

Ветер – юго-западный с порывами от 5 до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что потепление в Москве начнется на следующей неделе. По словам эксперта, 30-градусной жары в Москве можно не ждать минимум до 19 июня.

Также синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин предупредил, что сильные дожди накроют Московский регион 13 и 14 июня. По прогнозу эксперта, дожди начнутся 12 июня, а закончатся только во второй половине 15-го числа. Метеоролог ожидает понижения температуры воздуха в регионе в течение всей недели.