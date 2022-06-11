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В России начинаются длинные выходные, за ними последует четырехдневная рабочая неделя. Это связано с празднованием Дня России 12 июня.

Ранее в Роструде объяснили, поскольку в этом году праздничная дата выпадает на воскресенье, то выходные продлятся с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня, включительно.

В ведомстве также напомнили, что нерабочие праздничные дни не могут быть причиной снижения зарплаты по окладу. При этом в случае отсутствия оклада выплачивается дополнительное вознаграждение, размер которого устанавливается нормативными актами.

Следующие длинные выходные ожидаются в ноябре в связи с Днем народного единства.

Ранее сообщалось, что режим работы отделений "Почты России" изменится в преддверии Дня России. В субботу, 11 июня, почтовые отделения во всех регионах страны закроются на час раньше. Исключение составят только круглосуточные отделения "Почты России" в Москве и Санкт-Петербурге.

