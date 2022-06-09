График работы московских поликлиник изменится в праздничные выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
График работы столичных медучреждений изменится в предстоящие выходные в связи с празднованием Дня России, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на департамент здравоохранения Москвы.
В субботу, 11 июня, обратиться за медпомощью в городские поликлиники можно будет с 09:00 до 18:00. В воскресенье и понедельник, 12 и 13 июня, взрослые медучреждения будут принимать горожан с 09:00 до 16:00.
Вызвать врача на дом в праздничные дни можно будет в часы работы поликлиник. Сдать ПЦР-тест на коронавирус и сделать прививку возможно с 11 по 13 июня по такому же графику, как работают поликлиники.
Травмпункты будут открыты по графику медорганизации или круглосуточно. Центр телемедицины продолжит работать, как и в обычные дни.
Поменяется график работы детских поликлиник. 11 июня они будут работать с 09:00 до 15:00, вызвать врача можно будет в это же время, однако принимать вызовы будут до 14:30. В воскресенье и понедельник оказание медпомощи будет осуществляться по такому же графику, как и в субботу.
Отделения ОРВИ на праздники будут открыты с 09:00 до 15:00. Травмпункты детских поликлиник – с 08:00 до 22:00. Молочно-раздаточные пункты будут открыты по-прежнему с 06:30 до 15:00.
В столичном департаменте здравоохранения отметили, что попасть в аптеки при медучреждениях в субботу можно будет с 09:00 до 18:00, в воскресенье и понедельник будут работать только дежурные аптечные пункты с 09:00 до 16:00.
Женские консультации 11 июня будут доступны с 09:00 до 15:00. В остальные нерабочие дни прием будет вестись дежурных женских консультаций с 09:00 до 15:00.
Ранее сообщалось, что также изменят режим работы в связи с Днем России почтовые отделения. Так, в субботу, 11 июня, почтовые отделения во всех регионах России закроются на час раньше. Исключение составят только круглосуточные отделения "Почты России" в Москве и Санкт-Петербурге, которые будут работать в обычном режиме.
Две детские больницы Москвы отказались от бумажной документации в рамках пилотного проекта
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