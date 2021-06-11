Москвичам пообещали солнечную погоду на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Следующая неделя в Москве окажется гораздо более солнечной, чем уходящая, температура воздуха прогреется до 24 градусов тепла, рассказал замглавы ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По прогнозу синоптиков, после праздничных выходных в столице ожидаются кратковременные дожди.
"С понедельника по четверг давление будет расти. Количество облачности будет уменьшаться плавно, а солнца, соответственно, будет больше. Поэтому на понедельник, 14 июня, у нас прогнозируется переменная облачность и кратковременный дождь, 24–26 градусов тепла днем", – заявил Цыганков.
По его словам, во вторник и среду термометры покажут плюс 21–26 градусов. В городе сохранятся кратковременные дожди.
"Ну и на четверг уже 24–29 градусов. <...> Но солнца такого, чтобы выйти на пляжи загорать, пока не ждите", – подытожил специалист.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил, что в столице потепление ожидается только к середине следующей недели. Он отметил, что в Москве погода будет уже не такой пасмурной, как была в последние дни.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в свою очередь, заявил, что жители столицы переживают обычную летнюю погоду с температурами, близкими к старым климатическим нормам. В столичном регионе в течение недели наблюдается облачная погода, местами дожди, температура не поднималась выше 22 градусов тепла.
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