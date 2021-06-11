Синоптик рассказал, когда в столицу вернется тепло

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице потепление ожидается только к середине следующей недели, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Хотя без дождей совсем не обойдется, температура ожидается в пределах 22–24 градусов, при этом она будет больше похожа на летнюю", – приводит его слова РБК.

Синенков пояснил, что в Москве погода будет уже не такой пасмурной, как была в последние дни. По его словам, дожди ожидаются кратковременные и не во всех районах города.

Синоптик добавил, что погода немного улучшится 13 июня. Ожидается, что в этот день температура воздуха составит до 23–25 градусов тепла, однако уже 14 июня в столице пройдет холодный атмосферный фронт, и температура понизится до 20 градусов. Погода будет облачной, ожидаются кратковременные дожди.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что жители столицы переживают обычную летнюю погоду с температурами, близкими к старым климатическим нормам. В столичном регионе в течение недели наблюдается облачная погода, местами дожди, температура не поднималась выше 22 градусов тепла.

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение о грозе и порывистом ветре действует до 13:00 12 июня.