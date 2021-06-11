Синоптик рассказал, когда в столицу вернется тепло

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В столице потепление ожидается только к середине следующей недели, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Хотя без дождей совсем не обойдется, температура ожидается в пределах 22–24 градусов, при этом она будет больше похожа на летнюю", – приводит его слова РБК.
Синенков пояснил, что в Москве погода будет уже не такой пасмурной, как была в последние дни. По его словам, дожди ожидаются кратковременные и не во всех районах города.
Синоптик добавил, что погода немного улучшится 13 июня. Ожидается, что в этот день температура воздуха составит до 23–25 градусов тепла, однако уже 14 июня в столице пройдет холодный атмосферный фронт, и температура понизится до 20 градусов. Погода будет облачной, ожидаются кратковременные дожди.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что жители столицы переживают обычную летнюю погоду с температурами, близкими к старым климатическим нормам. В столичном регионе в течение недели наблюдается облачная погода, местами дожди, температура не поднималась выше 22 градусов тепла.
В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение о грозе и порывистом ветре действует до 13:00 12 июня.
Жителей столичного региона предупредили о грозе и ветре
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