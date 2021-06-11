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Общество

13:38

Представитель актрисы Сафоновой прокомментировала сообщения о ее госпитализации

общество

Фото: кадр из фильма "Зимняя вишня"; режиссер – Игорь Масленников; производство – "Ленфильм"

Заслуженная артистка РФ Елена Сафонова не болеет коронавирусом, она сделала прививку, сообщила РИА Новости представитель актрисы, комментируя сообщения о ее госпитализации.

"Нет ковида у Елены Всеволодовны Сафоновой, она вакцинирована "Спутником V", – уточнила собеседница агентства.

Ранее СМИ сообщали, что звезда фильма "Зимняя вишня" госпитализирована в одну из столичных больниц с вирусной пневмонией.

До этого директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переболевшим коронавирусной инфекцией все равно нужно делать прививки. Он уточнил, что достаточно одной инъекции, если уровень антител будет на уровне 1:3200 и выше.

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