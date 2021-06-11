Около трети месячной нормы осадков выпало в Москве за сутки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за минувшие сутки выпало 22 миллиметра осадков, что приблизительно соответствует 30% месячной нормы, рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"В Москве вчера днем выпало 8 миллиметров осадков, еще 14 миллиметров пролилось за ночь, всего за сутки – 22 миллиметра", – приводит его слова Агентство "Москва".

Синенков пояснил, что для июня норма осадков составляет 75 миллиметров.

По прогнозу синоптика, в ближайшие выходные москвичей ожидают грозы и кратковременные дожди. В субботу температура воздуха составит плюс 19–21 градус, в воскресенье столбики термометров могут подняться до отметки плюс 25 градусов.

Ранее сообщалось, что в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение о грозе и порывистом ветре действует до 13:00 12 июня.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк отмечала, что 12 и 13 июня воздух в Москве в дневное время прогреется до плюс 25 градусов. При этом в воскресенье ожидается короткий перерыв от дождей.