Перечислены самые интересные достопримечательности России

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Специалисты Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) подготовили перечень наиболее интересных достопримечательностей РФ. Об этом сообщает RT.
В список попали 15 достопримечательностей страны.
В первую тройку вошли Долина гейзеров (Камчатский край), Большое Яшалтинское озеро (Республика Калмыкия) и горный хребет Дуссе-Алинь (Хабаровский край). На четвертом месте расположились Ленские столбы (Якутия), на пятом – замок Шато-Эркен (Кабардино-Балкарская Республика).
Затем в рейтинге представили Соловецкий монастырь в Архангельской области, Тавдинские пещеры в Алтайском крае, остров Врангеля в Чукотском автономном округе, утес Степана Разина в Саратовской области, а также Приморский океанариум.
Кроме того, достаточно интересными для посещения оказались Иволгинский дацан (Республика Бурятия), Ярославово дворище (Новгородская область), пещеры Хээтэй (Забайкальский край), маяк Анива (Сахалинская область) и водопады Руфабго (Республика Адыгея).
Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург оказался лидером среди городов в рейтинге, выстроенном по критерию среднего расстояния, которое необходимо пройти, чтобы посетить кафе.
Специалисты рассчитывали медианное расстояние от многоквартирных жилых домов до объектов общепита и фитнес-клубов. Кроме того, в случае с зелеными зонами расчет велся по расстоянию от жилых домов до центра парка или сквера площадью не менее 10 тысяч квадратных метров.
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