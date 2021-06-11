Перечислены самые интересные достопримечательности России

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Специалисты Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) подготовили перечень наиболее интересных достопримечательностей РФ. Об этом сообщает RT.

В список попали 15 достопримечательностей страны.

В первую тройку вошли Долина гейзеров (Камчатский край), Большое Яшалтинское озеро (Республика Калмыкия) и горный хребет Дуссе-Алинь (Хабаровский край). На четвертом месте расположились Ленские столбы (Якутия), на пятом – замок Шато-Эркен (Кабардино-Балкарская Республика).

Затем в рейтинге представили Соловецкий монастырь в Архангельской области, Тавдинские пещеры в Алтайском крае, остров Врангеля в Чукотском автономном округе, утес Степана Разина в Саратовской области, а также Приморский океанариум.

Кроме того, достаточно интересными для посещения оказались Иволгинский дацан (Республика Бурятия), Ярославово дворище (Новгородская область), пещеры Хээтэй (Забайкальский край), маяк Анива (Сахалинская область) и водопады Руфабго (Республика Адыгея).

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург оказался лидером среди городов в рейтинге, выстроенном по критерию среднего расстояния, которое необходимо пройти, чтобы посетить кафе.

Специалисты рассчитывали медианное расстояние от многоквартирных жилых домов до объектов общепита и фитнес-клубов. Кроме того, в случае с зелеными зонами расчет велся по расстоянию от жилых домов до центра парка или сквера площадью не менее 10 тысяч квадратных метров.