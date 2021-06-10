Эксперты назвали лучший город РФ по доступности кафе

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Санкт-Петербург оказался лидером среди городов в рейтинге, выстроенном по критерию среднего расстояния, которое необходимо пройти, чтобы посетить кафе. Это следует из исследования сервиса "2ГИС", сообщает РБК.

Специалисты рассчитывали медианное расстояние от многоквартирных жилых домов до объектов общепита и фитнес-клубов. Кроме того, в случае с зелеными зонами расчет велся по расстоянию от жилых домов до центра парка или сквера площадью не менее 10 тысяч квадратных метров. В исследовании участвовали 25 самых крупных городов РФ.

По подсчетам сервиса, жителям Петербурга для того, чтобы дойти до ближайшего кафе, нужна всего пара минут (196 метров). Далее расположился Владивосток (в среднем 244 метра от жилого дома), на третьей строчке – Сочи (247 метров).

Дольше всего идти до кафе придется в Воронеже, Омске и Волгограде – свыше 370 метров в каждом из этих городов.

Ранее сообщалось, что сервисы кикшеринга (аренды электросамокатов) приостановили работу в Санкт-Петербурге. Операторы Whoosh, Urent, Red Wheels, ScooBee, Eleven, Mangoo убрали с карты все самокаты.