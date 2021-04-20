Россияне назвали сферы, которые рассматривают для открытия бизнеса

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Жители России в ходе опроса рассказали, в каких сферах хотели бы открыть свой бизнес, сообщает RT.
Исследование провел сервис "Работа.ру". Так, 27% опрошенных выбрали бы для открытия своего дела сферу ресторанов и кафе. Сельское хозяйство и фермерство рассматривают 25%.
21% респондентов заинтересованы в отрасли транспорта и логистики, сферу строительства выбрали бы 17%. Также некоторые хотели бы иметь дело в сфере IT и телекоммуникаций – 13%.
Также участники опроса выделили города, которые, по их мнению, больше всего подходят для бизнеса. В их числе Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и другие.
Ранее сервис аутсорсинга бухгалтерии "Кнопка" провел исследование на тему того, в каких регионах России больше всего довольных условиями бизнеса предпринимателей. Самыми довольными бизнесменами оказались жители Южного федерального округа – условия для бизнеса устраивают 79,2% опрошенных. Немного меньше довольных предпринимателей оказалось в Поволжье – там все устраивает 73,9% опрошенных.
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