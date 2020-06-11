Пляжи Майами будут работать по новым правилам

Фото: ТАСС/Wilfredo Lee/AP

Работа пляжей Майами подверглась корректировке из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Знаменитым местам отдыха разрешили вновь открыться лишь при условии действия новых правил, передает РИА Новости.

Так, в настоящее время пляжи Майами-Бич уже стали доступны для купания, серфинга и принятия солнечных ванн. При этом посетители не могут пользоваться общественным оборудованием, в частности игровыми площадками.

Помимо этого, отдыхающим запрещается собираться группами более 10 человек. В то же время загорающим предписали обязательно быть в масках. Спасатели на пляжах тоже будут присутствовать в средствах индивидуальной защиты.

Также известно, что туалеты на пляжах будут дезинфицировать каждые два–три часа.

Ранее сообщалось о том, что россиянам, планирующим отдых на пляже предстоящим летом, не придется носить маски. Однако в то же время в Роспотребнадзоре напомнили о необходимости соблюдать безопасное расстояние между людьми на пляжах. Уточнялось, что санитарная дистанция коснется людей, не связанных между собой семейными отношениями, или тех, кто не живет вместе.