Пляжи Майами будут работать по новым правилам

20:55
Фото: ТАСС/Wilfredo Lee/AP
Работа пляжей Майами подверглась корректировке из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Знаменитым местам отдыха разрешили вновь открыться лишь при условии действия новых правил, передает РИА Новости.
Так, в настоящее время пляжи Майами-Бич уже стали доступны для купания, серфинга и принятия солнечных ванн. При этом посетители не могут пользоваться общественным оборудованием, в частности игровыми площадками.
Помимо этого, отдыхающим запрещается собираться группами более 10 человек. В то же время загорающим предписали обязательно быть в масках. Спасатели на пляжах тоже будут присутствовать в средствах индивидуальной защиты.
Также известно, что туалеты на пляжах будут дезинфицировать каждые два–три часа.
Ранее сообщалось о том, что россиянам, планирующим отдых на пляже предстоящим летом, не придется носить маски. Однако в то же время в Роспотребнадзоре напомнили о необходимости соблюдать безопасное расстояние между людьми на пляжах. Уточнялось, что санитарная дистанция коснется людей, не связанных между собой семейными отношениями, или тех, кто не живет вместе.
Где российские туристы смогут провести летний отпуск
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