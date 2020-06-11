Промежуточные итоги голосования по поправкам в Конституцию подводить не будут

Фото: ТАСС/пресс-служба ЦИК России

Промежуточные итоги общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ подводить не будут, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

По его словам, Центризбирком озвучит результаты только после завершения процедуры.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что при проведении общероссийского голосования будут задействованы 96,5 тысячи участков по всей стране. Она добавила, что также будет организовано порядка 2,5 тысячи участков в местах временного пребывания участников голосования. По ее словам, речь идет о больницах, санаториях, судах и местах содержания граждан под стражей. Всего для проведения голосования будет изготовлено 108,5 миллиона бюллетеней.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Посетить участки можно будет в течение шести дней до основной даты голосования. На участках обещают обеспечить все необходимые требования по безопасности.

1 июля с 08:00 до 20:00 в столице будут работать 3,6 тысячи участков для голосования.

