Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре 12 июня

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Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за усиления ветра и грозы 12 июня. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков в столице с 9:00 утра и в течение последующих 12 часов ожидается гроза и ветер. Во время грозы возможны порывы порывы до 20 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в Москве в День России разгонят облака. 12 и 13 июня, чтобы создать благоприятные погодные условия над городом и не допустить выпадение осадков, задействуют 10 самолетов, включая самолет-лабораторию.

По предварительным прогнозам метеорологов, 12 июня в городе возможно потепление до +23 градусов. Однако не исключены дожди – может выпасть более 10 миллиметров осадков.