"Поддержка Москвы" расскажет все о помощи бойцам СВО, их семьям и новым регионам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице в рамках проекта "Поддержка Москвы" продолжается работа, направленная на оказание помощи бойцам СВО и членам их семей. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Системная поддержка участников спецоперации и их семей оказывается в городе с октября 2022 года. Для координации всех региональных мер помощи в столице работает Единый центр поддержки участников СВО, ставший первым учреждением в стране, где реализуется многопрофильная модель помощи.

Поддержка включает в себя сопровождение в период военной службы и после ее окончания, а также широкий спектр услуг, который направлен на адаптацию и социализацию. Получить помощь могут мобилизованные участники спецоперации, добровольцы, контрактники, гражданские специалисты, которые работали в зоне боевых действий, а также члены их семей.

С октября 2022 года бойцам СВО и членам их семей было оказано более 258 тысяч различных услуг, среди которых в том числе психолого-психотерапевтическое консультации, поддержка в вопросах реабилитации, протезирования и подбора технических средств реабилитации.

В Едином центре специалисты подбирают программы адаптации, оказывают военнослужащим юридическую помощь, поддерживают их в переобучении и получении новой профессии, а также решают адресные запросы. При этом любой запрос рассматривается в городских структур как приоритетный, что позволяет ускорить решение.

При оказании помощи в построении карьеры в центре применяют индивидуальный подход, то есть в зависимости от личной истории участника СВО, его опыта и запроса специалисты подбирают новую работу, помогают вернуться на прежнее место или же открыть собственное дело. Также на площадке центра работают кадровые отделы партнеров города, где можно напрямую пообщаться с представителями компаний и пройти собеседование.

Кроме того, важным этапом реабилитации бойцов спецоперации являются восстановительные тренировки, которые проводят профессиональные тренеры. В центре организован спортивно-досуговый клуб для ветеранов, на площадке которого они могут пообщаться с другими участниками СВО и принять участие в культурных и спортивных мероприятиях. Клуб также оборудован многофункциональными тренажерными, спортивными и бильярдными залы, мастерскими, кулинарной и музыкальной студией.

В Московском медицинском клиническом центре "Вороновское" участники спецоперации проходят лечение и реабилитацию. В медцентре была разработана уникальная система оказания медицинской, протезно-ортопедической помощи и реабилитации замкнутого цикла. Кроме того, врачи центра проводят сложнейшие операции, оказывают комплексную протезно-ортопедическую и психологическую помощь.

Помимо этого, военнослужащие могут обратиться в центр амбулаторной медицинской помощи, открытый на базе госпиталя для ветеранов войн № 3.

Также участникам СВО и членам их семей помогают и социально ориентированные некоммерческие организации (НКО). Они организуют программы индивидуальной помощи, организовывают образовательные, спортивные и досуговые мероприятия.

Помимо этого, военнослужащих поддерживают горожане. Московские предприниматели отправляют на фронт продукты длительного срока хранения, хозяйственные принадлежности и другие необходимые вещи. Обычные москвичи, в свою очередь, приносят в пункты приема "Москва помогает" предметы первой необходимости, продукты, товары для детей, одежду и многое другое.

Ранее сообщалось, что на портале mos.ru желающие могут помочь НКО, которые поддерживают бойцов армии РФ, выполняющих задачи в зоне СОВ, добровольцев и мирных жителей. В благотворительном сервисе в сентябре прошлого года открылась категория "Участникам боевых действий", в том числе там представлен фонд "Народный фронт. Все для победы".

Благодаря собранным средствам специалисты закупают и передают в зону спецоперации оборудование и амуницию, в том числе радиостанции, стройматериалы для полевых медпунктов, тепловизоры и гумпомощь.