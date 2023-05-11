Названо наиболее популярное имя для новорожденных мальчиков в Москве

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Имя Михаил стало наиболее популярным для мальчиков в столице в первом квартале этого года, рассказала глава управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

"Среди мальчиков первое место пока занимает имя Михаил, несмотря на многолетнее первенство имени Александр, это имя в первом квартале 2023 года среди маленьких москвичей на втором месте", – приводит РИА Новости ее слова.

Также в пятерку самых популярных мужских имен входят Максим, Марк и Лев, уточнила Уханева.

Что касается девочек, чаще всего их называют София (Софья), Анна, Мария, Ева и Виктория.

Ранее астролог Наталья Романова рассказала, как выбрать ребенку удачное имя. Эксперт призвала серьезно относиться к этому вопросу.

Первый способ выбора – составить индивидуальный гороскоп на основании даты, времени и города рождения. Анализируя расположение планет в нем, подбирается подходящее имя, объяснила она. Во втором методе учитывается расположение Луны на момент рождения.



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